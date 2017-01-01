Фотофакты. В Барнауле перевернулась иномарка, уходя от столкновения

5 февраля около 17.00 на проспекте Космонавтов в Барнауле (у гипермаркета "Алтай") произошло ДТП.
ДТП на пр.Космонавтов. Фото: Нина Харченко, Barnaul 22.
ДТП на пр.Космонавтов. Фото: Нина Харченко, Barnaul 22.
ДТП на пр.Космонавтов. Фото: Нина Харченко, Barnaul 22.
По сообщениям комментаторов сообщества Barnaul 22, автомобиль Mitsubishi Lancer перевернулся. Автобус №25 избежал аварии, ловко объехав "перевертыша".
Пострадавших нет — находившиеся в иномарке были пристегнуты удерживающими ремнями. И сработали подушки безопасности.
По словам очевидцев ДТП, иномарка перевернулась из-за того, что уходила от столкновения. "Впереди резко тормозила газель, а лёд и сугроб с фонарем сделали своё дело", - поясняет находившаяся в автомобиле.
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