Фотофакты. В Барнауле перевернулась иномарка, уходя от столкновения

ДТП на пр.Космонавтов. Фото: Нина Харченко, Barnaul 22. ДТП на пр.Космонавтов. Фото: Нина Харченко, Barnaul 22. ДТП на пр.Космонавтов. Фото: Нина Харченко, Barnaul 22.

По сообщениям комментаторов сообщества Barnaul 22, автомобиль Mitsubishi Lancer перевернулся. Автобус №25 избежал аварии, ловко объехав "перевертыша".

Пострадавших нет — находившиеся в иномарке были пристегнуты удерживающими ремнями. И сработали подушки безопасности.

По словам очевидцев ДТП, иномарка перевернулась из-за того, что уходила от столкновения. "Впереди резко тормозила газель, а лёд и сугроб с фонарем сделали своё дело", - поясняет находившаяся в автомобиле.