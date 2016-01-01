Фотофакты. В Барнауле подняли огромный купол на первый постсоветский храм

27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: newsky22.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол. Фото: Михаил Хаустов.
Вес купола вместе с крестом 4,5 тонны, высота — 11,5 м, диаметр — 6,7 м. Высота всей колокольни — 45 м. Покрытие "под золото" сделано по технологии вакуумного напыления нитрид-титана на нержавеющую сталь. По словам экспертов, он прослужит не менее 50 лет.
Купол изготовили алтайские мастера на предприятии "Восточная вершина". Уже более 10 лет на производстве делают купола для храмов России, Казахстана, Китая, Японии.
Свидетелями знакового события стали около 200 верующих. Многие из них — постоянные прихожане, которые по мере сил оказывали помощь в строительстве. Финансовую поддержку приходу оказывают компании "Барнаулкапстрой" и "Домстрой" и другие.
Протоиерей Андрей Басов,
настоятель собора, секретарь Барнаульской епархии:
Это очень большое событие для всех нас! Храм Божий невозможен без креста, потому что крест - хранитель всей вселенной и красота церкви.
В планах на 2017 год — подъем центрального купола и продолжение строительства собора.
Справка
Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского строится в Барнауле уже 25 лет. На сегодня это самый большой храм Алтайской митрополии. Это первый храм, который начали возводить в краевой столице в постсоветское время. Закладной камень в его основании освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего визита на Алтай в мае 1991 года. Храм строится по проекту известного архитектора, руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг.
Инициатором строительства и настоятелем прихода до самой смерти (с 1991 по 2015 год) был митрофорный протоиерей Александр Войтович.
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