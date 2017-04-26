Фотофакты. В Барнауле появился 90-литровый самовар на колесах

В Барнауле появился 90-литровый самовар. Фото: Владимир Зяблов. В Барнауле появился 90-литровый самовар. Фото: Владимир Зяблов. В Барнауле появился 90-литровый самовар. Фото: Владимир Зяблов.

Дизайн изделия придумала Анастасия Фролова. На изготовление самовара ушло более 120 кг металла и четыре резиновых колеса. В него входит 90 литров воды. Чудо-самовар работает на дровах: внизу есть специальная печка.

Первый раз самовар опробовали в минувшее воскресенье, 23 апреля, на фестивале "Игры Красной горки", который прошел на территории Иоанно-Богословского храма. Гостям и участникам мероприятия раздали более 1 тыс. чашек чая.

Как сказал Владимир Отмашкин, генеральный директор ИСК "Союз", их предприятие всегда стремиться делать что-то приятное и полезное для людей.

Протоиерей Георгий Крейдун,

настоятель Иоанно-Богословского храма: