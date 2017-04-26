Фотофакты. В Барнауле появился 90-литровый самовар на колесах

В Барнауле на территории храма Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25) появился огромный самовар на колесах. Его сделали специально для массовых мероприятий в цехе строительной компании "Союз" и передали в дар храму.
Дизайн изделия придумала Анастасия Фролова. На изготовление самовара ушло более 120 кг металла и четыре резиновых колеса. В него входит 90 литров воды. Чудо-самовар работает на дровах: внизу есть специальная печка.
Первый раз самовар опробовали в минувшее воскресенье, 23 апреля, на фестивале "Игры Красной горки", который прошел на территории Иоанно-Богословского храма. Гостям и участникам мероприятия раздали более 1 тыс. чашек чая.
Как сказал Владимир Отмашкин, генеральный директор ИСК "Союз", их предприятие всегда стремиться делать что-то приятное и полезное для людей.
Протоиерей Георгий Крейдун,
настоятель Иоанно-Богословского храма:
Мы планируем использовать этот огромный самовар на всех массовых мероприятиях, в том числе районного масштаба. Это очень удобно. Надеемся, он будет работать и зимой, и летом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.