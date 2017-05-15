Фотофакты. В Барнауле на открытии "Хинкальной" выступят участники шоу "Голос" и "Минута славы"

Кафе грузинской кухни "Хинкальная" появится на фудкорте торгового центра "Пионер". Со второй половины апреля заведение работает в техническом режиме. Официальное открытие состоится 3 июня. Об этом altapress.ru рассказал совладелец кафе Олег Сарайкин. На официальном открытии выступят участники шоу "Голос" Ачи Пурцеладзе и проекта "Минута славы" Лео.
В заведении готовят блюда по древним национальным рецептам Грузии. В меню можно встретить хинкали из говядины, баранины, картофеля, а также грузинские десерты и варенья.
Зона посадки включает 100 мест. Руководители кафе сообщили, что по вечерам здесь будет играть живая музыка.
По словам совладельца, открыть кафе в техническом режиме решили для того, чтобы подготовить работу персонала и кухни.
В планах владельцев "Хинкальной" начать продавать бизнес-ланчи и открыть службу доставки грузинских блюд на дом.
Сегодня на фудкорте торгового центра "Пионер" работают "Кинза и мята", "Сковородовна", Green Caffe, "Маленькая Япония", "Матрешки", "Шарль Пиррог", "Бургер Кинг" и так далее.
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