Фотофакты. В Барнауле на открытии "Хинкальной" выступят участники шоу "Голос" и "Минута славы"

"Хинкальная". Фото: Предоставлено руководством заведения. "Хинкальная". Фото: Предоставлено руководством заведения. "Хинкальная". Фото: Предоставлено руководством заведения. "Хинкальная". Фото: Предоставлено руководством заведения.

В заведении готовят блюда по древним национальным рецептам Грузии. В меню можно встретить хинкали из говядины, баранины, картофеля, а также грузинские десерты и варенья.

Зона посадки включает 100 мест. Руководители кафе сообщили, что по вечерам здесь будет играть живая музыка.

По словам совладельца, открыть кафе в техническом режиме решили для того, чтобы подготовить работу персонала и кухни.

В планах владельцев "Хинкальной" начать продавать бизнес-ланчи и открыть службу доставки грузинских блюд на дом.

Сегодня на фудкорте торгового центра "Пионер" работают "Кинза и мята", "Сковородовна", Green Caffe, "Маленькая Япония", "Матрешки", "Шарль Пиррог", "Бургер Кинг" и так далее.