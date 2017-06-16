Фотофакты. В Барнауле поймали драгдилера из Москвы

В Барнауле у москвича нашли наркотики. Фото: сибфоут.мвд.рф. В Барнауле у москвича нашли наркотики. Фото: сибфоут.мвд.рф. В Барнауле у москвича нашли наркотики. Фото: сибфоут.мвд.рф. В Барнауле у москвича нашли наркотики. Фото: сибфоут.мвд.рф. В Барнауле у москвича нашли наркотики. Фото: сибфоут.мвд.рф. В Барнауле у москвича нашли наркотики. Фото: сибфоут.мвд.рф. В Барнауле у москвича нашли наркотики. Фото: сибфоут.мвд.рф.

Как подозревают полицейские, молодой человек специально приехал в наш край, чтобы распространять "дурь" в тайниках-закладках.

При личном досмотре у мужчина нашли 50 г. наркотического средства растительного происхождения, расфасованного и подготовленного к сбыту.

В барнаульской квартире, где проживал гость из столицы, во время обыска обнаружили еще 300 г. наркотиков растительного происхождения и около 100 г. психотропного вещества.

Подозреваемого заключили под стражу. Его могут посадить на срок до 20 лет по статье о покушении на сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенное в крупном размере.