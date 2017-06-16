Фотофакты. В Барнауле поймали драгдилера из Москвы

Транспортные полицейские задержали 26-летнего москвича, по подозрению в распространении наркотиков.
Как подозревают полицейские, молодой человек специально приехал в наш край, чтобы распространять "дурь" в тайниках-закладках.
При личном досмотре у мужчина нашли 50 г. наркотического средства растительного происхождения, расфасованного и подготовленного к сбыту.
В барнаульской квартире, где проживал гость из столицы, во время обыска обнаружили еще 300 г. наркотиков растительного происхождения и около 100 г. психотропного вещества.
Подозреваемого заключили под стражу. Его могут посадить на срок до 20 лет по статье о покушении на сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенное в крупном размере.
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