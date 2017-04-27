Фотофакты. В Барнауле пожарные тушат горящую траву

В Барнауле горит трава. Фото: Ленуська Половникова в vk.com/barneos22. В Барнауле горит трава. Фото: Антон Табалин в vk.com/barneos22. В Барнауле горит трава. Фото: Антон Табалин в vk.com/barneos22.

На месте работают пожарные. В ГУ МЧС по Алтайском краю сведений о тушении пожара пока нет, однако там сообщили, что возгорание особой опасности не представляет.

Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение с 27 по 30 апреля. Противопожарный режим пока не ввели, а значит, въезд в леса не запрещен.