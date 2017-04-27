Фотофакты. В Барнауле пожарные тушат горящую траву

В Барнауле на ул. Власихинской загорелась трава. Огонь очень быстро распространяется из-за ветра, сообщают очевидцы в Barnaul 22.
В Барнауле горит трава. Фото: Ленуська Половникова в vk.com/barneos22.
В Барнауле горит трава. Фото: Антон Табалин в vk.com/barneos22.
В Барнауле горит трава. Фото: Антон Табалин в vk.com/barneos22.
На месте работают пожарные. В ГУ МЧС по Алтайском краю сведений о тушении пожара пока нет, однако там сообщили, что возгорание особой опасности не представляет.
Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение с 27 по 30 апреля. Противопожарный режим пока не ввели, а значит, въезд в леса не запрещен.
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