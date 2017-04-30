Фотофакты. В Барнауле 40 пожарных тушили загоревшийся жилой дом

Вечером 29 апреля в Барнауле загорелся частный дом. Как сообщили очевидцы в паблике "Барнаул 22", пожар произошел на ул. 9-й заводской проезд (расположена за промзоной на пр.Космонавтов).
Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22.
Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22.
Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22.
Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22.
Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22.
Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 20:29. В 20:54 пожар локализовали, а к 21:12 ликвидировали. В тушении участвовали 40 человек и 12 единиц техники. О пострадавших и ущербе не сообщается.
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