Фотофакты. В Барнауле 40 пожарных тушили загоревшийся жилой дом

Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22. Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22. Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22. Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22. Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22. Пожар на ул. 9-й заводской проезд. Фото: Алиса Плисецкая в vk.com/barneos22.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 20:29. В 20:54 пожар локализовали, а к 21:12 ликвидировали. В тушении участвовали 40 человек и 12 единиц техники. О пострадавших и ущербе не сообщается.