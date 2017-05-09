Фотофакты. В Барнауле прогремел салют в честь Дня Победы

9 мая в Барнауле отметили День Победы — парадом, концертами, шествием Бессмертного полка и грандиозным салютом в финале. Фотокорреспондент altapress.ru Дмитрий Лямзин снял праздничный фейерверк на площади Сахарова.

Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru