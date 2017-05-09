Фотофакты. В Барнауле прогремел салют в честь Дня Победы

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Вчера, 23:49.
Жизнь

9 мая в Барнауле отметили День Победы — парадом, концертами, шествием Бессмертного полка и грандиозным салютом в финале. Фотокорреспондент altapress.ru Дмитрий Лямзин снял праздничный фейерверк на площади Сахарова.

Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
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