Фотофакты. В Барнауле спасатели МЧС приехали тушить пожар на 16-м этаже ТОЦ "Гулливер"

Пожар в "Гулливере". Фото: altapress.ru. Пожар в "Гулливере". Фото: altapress.ru. Пожар в "Гулливере". Фото: Kirill Larionov в vk.com/barneos22. Пожар в "Гулливере". Фото: Алексей Барманюга в vk.com/barneos22. Пожар в "Гулливере". Фото: Kirill Larionov в vk.com/barneos22. Пожар в "Гулливере". Фото: Алексей Барманюга в vk.com/barneos22. Пожар в "Гулливере". Фото: altapress.ru.

Люди из здания эвакуировались. Снаружи ни огня, ни дыма не было видно.

Как altapress.ru сообщили в ГУ МЧС, было короткое замыкание без последующего горения. В настоящее время ЧП ликвидировали.