Фотофакты. В Барнауле спасатели МЧС приехали тушить пожар на 16-м этаже ТОЦ "Гулливер"

В Барнауле у ТОЦ "Гулливер" работают сотрудники МЧС. Очевидцы сообщили, что произошел пожар на 16-м этаже.
Пожар в "Гулливере". Фото: altapress.ru.
Пожар в "Гулливере". Фото: altapress.ru.
Пожар в "Гулливере". Фото: Kirill Larionov в vk.com/barneos22.
Пожар в "Гулливере". Фото: Алексей Барманюга в vk.com/barneos22.
Пожар в "Гулливере". Фото: Kirill Larionov в vk.com/barneos22.
Пожар в "Гулливере". Фото: Алексей Барманюга в vk.com/barneos22.
Пожар в "Гулливере". Фото: altapress.ru.
Люди из здания эвакуировались. Снаружи ни огня, ни дыма не было видно.
Как altapress.ru сообщили в ГУ МЧС, было короткое замыкание без последующего горения. В настоящее время ЧП ликвидировали.
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