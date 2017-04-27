Фотофакты. В Барнауле произошёл пожар на территории заброшенного завода

В Барнауле произошел пожар на территории бывшего завода технического углерода. Черный дым виден с разных уголков города, сообщают в Barnaul 22.
Пожар на заброшенном заводе. Фото: Леонид Павловский в vk.com/barneos22.
Пожар на заброшенном заводе. Фото: Евген Кулик в vk.com/barneos22.
Пожар на заброшенном заводе. Фото: Леонид Павловский в vk.com/barneos22.
Пожар на заброшенном заводе. Фото: Евгений Долгов в vk.com/barneos22.
Пожар на заброшенном заводе. Фото: Наталья Иванова в vk.com/barneos22.
Пожар на заброшенном заводе. Фото: Андрей Дергачев в vk.com/barneos22.
Пожар на заброшенном заводе. Фото: Леонид Павловский в vk.com/barneos22.
На месте работали пожарные и добровольцы. В настоящее время огонь ликвидирован. Горожане сообщают, что на этой территории пожары случаются довольно часто.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.