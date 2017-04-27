Фотофакты. В Барнауле произошёл пожар на территории заброшенного завода

Пожар на заброшенном заводе. Фото: Леонид Павловский в vk.com/barneos22. Пожар на заброшенном заводе. Фото: Евген Кулик в vk.com/barneos22. Пожар на заброшенном заводе. Фото: Леонид Павловский в vk.com/barneos22. Пожар на заброшенном заводе. Фото: Евгений Долгов в vk.com/barneos22. Пожар на заброшенном заводе. Фото: Наталья Иванова в vk.com/barneos22. Пожар на заброшенном заводе. Фото: Андрей Дергачев в vk.com/barneos22. Пожар на заброшенном заводе. Фото: Леонид Павловский в vk.com/barneos22.

На месте работали пожарные и добровольцы. В настоящее время огонь ликвидирован. Горожане сообщают, что на этой территории пожары случаются довольно часто.