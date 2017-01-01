Фотофакты. В Барнауле произошла авария с участием трамвая, автобуса и автомобилей

В Барнауле утром 12 февраля в районе ул. Попова, 222 произошла авария, участниками которой стали два легковых автомобиля, трамвай и пассажирский автобус.
ДТП на Попова, 222 в Барнауле. Фото: Barnaul22.
ДТП на Попова, 222 в Барнауле. Фото: Barnaul22.
ДТП на Попова, 222 в Барнауле. Фото: Barnaul22.
В дежурной части ГИБДД по Барнаулу altapress.ru рассказали, что в ДТП никто из людей не пострадал. Транспортные средства серьезных повреждений не получили. Водители самостоятельно разобрались с ситуацией.
Участники интернет-сообщества Barnaul22 пишут, что в обоих машинах за рулем были молодые парни, а авария, скорее всего, произошла из-за сильного гололеда.
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