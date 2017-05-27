Фотофакты. На главной площади Барнаула устроили силовой экстрим

Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова. Фестиваль спорта "Вне зала". Фото: Ксения Руслякова.

Воркаут (соревнования на различных спортивных снарядах: турнике, брусьях и др.) и экзотический бампербол (необычный вид футбола в надувных шарах), силовой экстрим, стритбол и ростовые шахматы собрали множество участников и зрителей. Также можно было увидеть показательные выступления на BMX и скейтбордах и научиться правильно прыгать на батуте под пристальным присмотром тренеров из батутного центра "Баламут".

Самыми зрелищными стали секции стритбола и силового экстрима: они собрали наибольшее количество зрителей. В соревнованиях для силачей участники должны были переворачивать 350-килограммовую покрышку от К-700, держать на вытянутой руке 16-килограммовый меч и приподнимать 3200-килограммовый внедорожник.

Ксения Руслякова.