Фотофакты. На главной площади Барнаула устроили силовой экстрим

В Барнауле, у Дворца зрелищ и спорта, прошел второй спортивный молодежный фестиваль "Вне зала". Там работали семь секций, среди которых каждый мог найти вид спорта по своему вкусу.
Воркаут (соревнования на различных спортивных снарядах: турнике, брусьях и др.) и экзотический бампербол (необычный вид футбола в надувных шарах), силовой экстрим, стритбол и ростовые шахматы собрали множество участников и зрителей. Также можно было увидеть показательные выступления на BMX и скейтбордах и научиться правильно прыгать на батуте под пристальным присмотром тренеров из батутного центра "Баламут".
Самыми зрелищными стали секции стритбола и силового экстрима: они собрали наибольшее количество зрителей. В соревнованиях для силачей участники должны были переворачивать 350-килограммовую покрышку от К-700, держать на вытянутой руке 16-килограммовый меч и приподнимать 3200-килограммовый внедорожник.
Ксения Руслякова.
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