Фотофакты. В Барнауле прошел танцевальный вечер в стиле послевоенных лет

8 мая на площадке парка спорта Алексея Смертина (Энтузиастов, 12) прошел танцевальный вечер "В шесть часов вечера после войны…", посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.
Студия старинных танцев "Северная сторона" пригласила барнаульцев на пару часов перенестись в весенний вечер 1945 года в городском парке, в первые дни и недели после победы. Девушки в ярких платьях по моде того времени и парни в советской военной форме станцевали для зрителей фокстрот, танго, матчиш, краковяк и вальсы.
Среди зрителей оказалось немало желающих поучаствовать в мастер-классах и погрузиться в атмосферу послевоенных лет.
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