Фотофакты. В Барнауле прошел танцевальный вечер в стиле послевоенных лет

В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошли танцы в стиле послевоенных лет. Фото: Ирина Пергаева.

Студия старинных танцев "Северная сторона" пригласила барнаульцев на пару часов перенестись в весенний вечер 1945 года в городском парке, в первые дни и недели после победы. Девушки в ярких платьях по моде того времени и парни в советской военной форме станцевали для зрителей фокстрот, танго, матчиш, краковяк и вальсы.

Среди зрителей оказалось немало желающих поучаствовать в мастер-классах и погрузиться в атмосферу послевоенных лет.