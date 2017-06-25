Фотофакты. В Барнауле пьяная женщина протаранила автомобиль ДПС

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Сегодня, 14:56.
Происшествия

24 июня в Барнауле пьяная автоледи за рулем KIA столкнулась с машиной ДПС и еще одним автомобилем.

Автоледи устроила ДТП. Фото: vk.com/roadpatrol22.
Автоледи устроила ДТП. Фото: vk.com/roadpatrol22.
Автоледи устроила ДТП. Фото: vk.com/roadpatrol22.
Автоледи устроила ДТП. Фото: vk.com/roadpatrol22.
Автоледи устроила ДТП. Фото: vk.com/roadpatrol22.

Как сообщают представители дружины "Народный патруль", авария произошла на улице Э.Алексеевой.

Женщина превысила скорость и не выдержала безопасную дистанцию, из-за чего допустила столкновения с двумя автомобилями, в том числе патрульной машиной ДПС. В результате сотрудник ГИБДД получил ушибы. Также пострадал пассажир, который был в машине виновницы аварии.

Освидетельствования на состояние опьянения показало высокий уровень алкоголя в крови водительницы — 1.58 мг/л. На женщину составили административный материал и доставили в отдел полиции.

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