Фотофакты. В Барнауле расфасовали 500 обедов для пострадавших от паводка

В Барнауле 27 апреля открылся пункт раздачи бесплатных обедов для нуждающихся. Первые 500 комплектов сформировали для районов Алтайского края, которые уже пострадали от паводка. В ближайшее время свои продуктовые наборы получат жители Рубцовска, Алейска, Шипуновского и Красногорского районов.
Цех фасовки "Народный обед" открыли на базе регионального отделения "Красного креста". Это всероссийский добровольческий проект, который реализуют благотворительный "Фонд продовольствия "Русь" и служба помощи "Милосердие". Алтайский край стал 22-м регионом, где открылся подобный цех.
Действовать он будет круглый год. Основными работниками цеха фасовки стали местные добровольцы. В первый день обеды фасовали учащиеся Барнаульского базового медицинского колледжа во главе со своим руководителем Владимиром Лещенко и студенты Алтайского государственного медицинского университета.
За первые два часа работы в 500 пакетов расфасовали порцим обедов.
Все продукты "Фонд продовольствия "Русь" закупает на пожертвования людей, собранные в ресторанах KFC по всей стране. У операторов на кассе уже второй год есть специальная кнопка "пожертвовать" и, рассчитываясь за покупку, каждый клиент может оставить некоторую сумму на благотворительность.
За 2016 год таким образом в KFC собрали почти 20 млн рублей. На обеспечение продовольствием одного цеха "Народный обед" в одном городе требуется около 600 тыс. рублей в год.
Что входит в "Народный обед"?
- бутылка растительного масла;
- рис — 500 г;
- геркулес — 500 г;
- гречка — 500 г;
- горох — 500 г;
- макароны — 500 г.
Виктория Крисько,
руководитель "Фонда продовольствия "Русь":
Мы уже не первый год оказываем продовольственную помощь нуждающимся Алтайского края и вот наконец открыли цех. За 2016 год удалось распределить порядка 40 тонн бесплатных товаров среди малоимущих семей и одиноких пожилых людей региона.
Теперь мы рассчитываем увеличить объемы за счет привлечения местных производителей и торговых сетей. Ближайшая задача — убедить их в том, что им есть, чем поделиться.
Справка
"Фонд продовольствия "Русь" — третий по объемам оказываемой помощи благотворительный фонд в России (по версии Русфонд.Навигатор), первый в стране "банк еды". Он оказывает продовольственную и непродовольственную помощь социально незащищенным категориям населения. Фонд основан в 2012 году. На начало 2017 года фонд раздал бесплатно более 15 млн кг помощи.
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