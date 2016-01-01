Фотофакты. В Барнауле раздавили трактором 3 тонны яблок

Специалисты краевого Россельхознадзора обнаружили на оптовой базе в Барнауле польские яблоки без документов, изъяли и уничтожили их, сообщает пресс-служба ведомства.
Уничтожение яблок в Барнауле. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Уничтожение яблок в Барнауле. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Уничтожение яблок в Барнауле. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Уничтожение яблок в Барнауле. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Уничтожение яблок в Барнауле. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Уничтожение яблок в Барнауле. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Уничтожение яблок в Барнауле. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Яблоки в количестве 2 847 кг без товаросопроводительных и фитосанитарных документов хранились на оптово-розничной базе на ул. Власихинской, 59/2. На большинстве коробок имелись следы срыва этикеток. Их изъяли с помощью сотрудников ФСБ. Как сообщает управление Россельхознадзора продукция "уничтожена в присутствии незаинтересованных лиц на территории полигона ТБО (пр. Космонавтов, 74). Яблоки раздавили трактором.
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