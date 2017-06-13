Фотофакты. В Барнауле салют на День России "опоздал" на несколько минут

Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова. Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова.

Фейерверк устроили после выступления московской гостьи — певицы Варвары, выступавшей перед барнаульцами со сцены на площади. По словам очевидцев, салют начался на шесть минут позже заявленного времени и длился четыре минуты. После фейерверка была организована доставка барнаульцев в другие части горда общественным транспортом.