Фотофакты. В Барнауле салют на День России "опоздал" на несколько минут

12 июня в Барнауле масштабно отметили День России. Праздничные мероприятия проходили на многих площадках города, а закончилось все великолепным салютом на площади Сахарова.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Светлана Васюченко, Ксения Руслякова.
Фейерверк устроили после выступления московской гостьи — певицы Варвары, выступавшей перед барнаульцами со сцены на площади. По словам очевидцев, салют начался на шесть минут позже заявленного времени и длился четыре минуты. После фейерверка была организована доставка барнаульцев в другие части горда общественным транспортом.
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