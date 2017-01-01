Фотофакты. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries

В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов. В Барнауле состоялся первый Wedding Primaries. Фото: Андрей Лихошерстов.

Формат быстрых свиданий в подготовке к свадебному торжеству оказался эффективным, веселым и интересным для всех участников первого Wedding Primaries, прошедшего в Барнауле в минувшие выходные.

Организаторами мероприятия выступило event-агентство "Успех Плюс", владельцы самой востребованной летней площадки под свадебные торжества "Монблан". Уютную и атмосферную локацию предоставил Михаил Хмелинин. "Студия вкуса" зарекомендовала себя как профессионалы своего дела и, пожалуй, самый качественный кейтеринг для выездных мероприятий.

Вот список ведущих, с кем можно было сходить на свидание, и если вы вдруг не попали в назначенный час, можете продолжить виртуальное знакомство:

На мероприятии можно было попробовать невероятно легкие и вкусные десерты от Аллы Гефке и оценить креативность декоратора. А видео и фото сопровождение мероприятия провели фотограф Андрей Лихошерстов и видеограф Андрей Жуковский.

От организаторов мероприятия мы узнали, что встреча получилась как и задумывали открытой, информативной и приятной во всех отношениях, а отзывы тех, кто его посетил, вдохновляют на создание новых форматов в Барнауле и Новосибирске. Так что до новых встреч!

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