Фотофакты. В Барнауле сотни верующих пришли поклониться чудотворной иконе

В Алтайский край впервые привезли редкую икону Божией Матери "Табынская". С 30 мая до 1 июня она будет находиться в Покровском кафедральном соборе. Встретить чудотворный образ пришли сотни прихожан.
Эта святыня — одна из 36 икон явленных в России за тысячу лет. По словам участника крестного хода казака Георгия Ильиных, уже было зафиксировано немало чудес после молитвы перед образом.
Последние 7 лет крестный ход с "Табынской" идет непрерывно. Одна группа казаков сменяет другую. В крупных городах останавливаются на несколько недель, в селах — на пару дней. В Барнауле икона пробудет до 14 июня. За это время ее провезут по главным храмам, а также медицинским учреждениям, чтобы приложиться к образу могло как можно больше людей.
Справка
Табынская икона Пресвятой Богородицы была явлена на юге Урала дважды — в XVI и XVIII веке. В связи с многочисленными чудесами и исцелениями от этого образа казаки Оренбургского войска начали ежегодно совершать крестный ход с иконой по всей России. Но в 1919 году крестный ход был расстрелян, икона бесследно исчезла. Только в 2010 году патриарх Кирилл благословил возобновить крестный ход со святыней.
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