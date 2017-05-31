Фотофакты. В Барнауле сотни верующих пришли поклониться чудотворной иконе

Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Впервые в Барнаул привезли икону Божией Матери "Табынская". Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

Эта святыня — одна из 36 икон явленных в России за тысячу лет. По словам участника крестного хода казака Георгия Ильиных, уже было зафиксировано немало чудес после молитвы перед образом.

Последние 7 лет крестный ход с "Табынской" идет непрерывно. Одна группа казаков сменяет другую. В крупных городах останавливаются на несколько недель, в селах — на пару дней. В Барнауле икона пробудет до 14 июня. За это время ее провезут по главным храмам, а также медицинским учреждениям, чтобы приложиться к образу могло как можно больше людей.

Справка

Табынская икона Пресвятой Богородицы была явлена на юге Урала дважды — в XVI и XVIII веке. В связи с многочисленными чудесами и исцелениями от этого образа казаки Оренбургского войска начали ежегодно совершать крестный ход с иконой по всей России. Но в 1919 году крестный ход был расстрелян, икона бесследно исчезла. Только в 2010 году патриарх Кирилл благословил возобновить крестный ход со святыней.