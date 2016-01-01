Фотофакты. В Барнауле столкнулись два автомобиля и автобус

Авария произошла на шоссе "Ленточный бор" в сторону Власихинской. Как сообщают очевидцы в Barnaul22, столкнулись три машины - две легковые и автобус. На шоссе собирается пробка.

ДТП в Ленточном бору. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Ленточном бору. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Ленточном бору. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Ленточном бору. Фото: vk.com/barneos22. Смотрите также