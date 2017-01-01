Фотофакты. В Барнауле Toyota после столкновения легла на бок

2018
Сегодня, 14:16.
Происшествия

В Барнауле на улице Попова (между Павловским трактом и улицей Энтузиастов) опрокинулся на бок автомобиль Toyota Premio, сообщили подписчики Barnaul22. 

Toyota легла на бок. Фото: валерий в vk.com/barneos22.
Toyota легла на бок. Фото: Валерий Добровольский в vk.com/barneos22.
Toyota легла на бок. Фото: Валерий Добровольский в vk.com/barneos22.
Toyota легла на бок. Фото: Валерий Добровольский в vk.com/barneos22.

По словам очевидцев, впереди идущий автомобиль резко затормозил, скорее всего, пропустив поворот. Водитель пострадавшей Toyota не успела среагировать, машина опрокинулась. 

Данных о пострадавших нет. 

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