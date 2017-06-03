Фотофакты. В Барнауле у лестницы в Нагорный парк появилась капсула с едой

В Барнауле с 1 июня прямо у лестницы, ведущей в Нагорный парк, начал работать первый фудтрак. Уже 2 июня работу объекта проинспектировал глава администрации Сергей Дугин, пишет сайт администрации Барнаула.
В новом кафе-киоске, который принадлежит компании "Рунгисъ" жители и гости краевой столицы могут приобрести мороженое, прохладительные и горячие напитки, а также всегда свежую выпечку и продукцию быстрого питания. Внешне металлоконструкция похожа на капсулу с зеркальной поверхностью. Внутри она оборудована необходимой для производства техникой.
Необходимость организовать у подножья новой лестницы в Нагорный парк стала очевидна обращений жителей с предложением предусмотреть в этом месте возможность для отдыхающих купить напитки и покормить детей.
Как уже писал altapress.ru, "Рунгисъ" стал первой барнаульской пекарней, которая начала развивать сеть передвижной торговли фастфудом. Специально для этого проекта предприятие закупило специальные передвижные киоски в форме капсул — т.н. аформеры.
Справка
Фудтрак – это кафе-фургон с мобильной кухней для торговли едой и напитками быстрого приготовления.
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