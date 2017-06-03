Фотофакты. В Барнауле у лестницы в Нагорный парк появилась капсула с едой

У лестницы в Нагорный парк появился фудтрак. Фото: barnaul.org. У лестницы в Нагорный парк появился фудтрак. Фото: barnaul.org. У лестницы в Нагорный парк появился фудтрак. Фото: barnaul.org. У лестницы в Нагорный парк появился фудтрак. Фото: barnaul.org.

В новом кафе-киоске, который принадлежит компании "Рунгисъ" жители и гости краевой столицы могут приобрести мороженое, прохладительные и горячие напитки, а также всегда свежую выпечку и продукцию быстрого питания. Внешне металлоконструкция похожа на капсулу с зеркальной поверхностью. Внутри она оборудована необходимой для производства техникой.

Необходимость организовать у подножья новой лестницы в Нагорный парк стала очевидна обращений жителей с предложением предусмотреть в этом месте возможность для отдыхающих купить напитки и покормить детей.

Как уже писал altapress.ru, "Рунгисъ" стал первой барнаульской пекарней, которая начала развивать сеть передвижной торговли фастфудом. Специально для этого проекта предприятие закупило специальные передвижные киоски в форме капсул — т.н. аформеры.

Справка

Фудтрак – это кафе-фургон с мобильной кухней для торговли едой и напитками быстрого приготовления.