Фотофакты. В Барнауле уничтожили огромную плантацию конопли

В Барнауле полицейские вместе с народной дружиной и Росводоканалом очистили от дикорастущей конопли около 500 кв.м территории на улице Понтонный мост. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Растение уничтожали в рамках операции "Мак" с помощью трактора МТЗ с роторной косилкой и химических растворов.
Сотрудники полиции напоминают, что сообщить об очаге произрастания конопли можно позвонив в дежурную часть по тел. 02 ("020" с мобильного), 128 с любых стационарных и мобильных устройств или обратившись в один из отделов полиции города.
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