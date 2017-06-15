Фотофакты. В Барнауле уничтожили огромную плантацию конопли

Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Уничтожение конопли. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Растение уничтожали в рамках операции "Мак" с помощью трактора МТЗ с роторной косилкой и химических растворов.

Сотрудники полиции напоминают, что сообщить об очаге произрастания конопли можно позвонив в дежурную часть по тел. 02 ("020" с мобильного), 128 с любых стационарных и мобильных устройств или обратившись в один из отделов полиции города.