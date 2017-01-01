Фотофакты. В Барнауле в крематории сожгли семена астры из Евросоюза

В Барнауле уничтожили подкарантинные семена. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. В Барнауле уничтожили подкарантинные семена. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. В Барнауле уничтожили подкарантинные семена. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Зараженный семенами сорняка повилики семенной материал из Германии и Нидерландов нашли барнаульские специалисты Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории.

Всего в двух партиях было 620 пакетов. Так как было невозможно провести обеззараживание партий семян с карантинными вредными организмами, чиновники Россельхознадзора (по согласованию с собственником) решили уничтожить опасный товар.

Справка

Повилика паразитируют на сорняках, кормовых травах, овощных и бахчевых культурах, картофеле, льне, деревьях, кустарниках. Нарушая обмен веществ у растений, повилика сильно ослабляет их, задерживает рост и развитие, нередко вызывает гибель. Является переносчиком вирусных болезней растений, содержит вещества, вызывающие отравления животных.

Законодательство РФ запрещает выпуск в оборот и использование в качестве семенного материала подкарантинной продукции с наличием карантинных объектов.