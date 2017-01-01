Фотофакты. В Барнауле в крематории сожгли семена астры из Евросоюза

Сотрудники Россельхознадзора в двух партиях цветочных семян обнаружили т.н. карантинные объекты. Из-за чего сотни пакетиков семян астры и циннии пришлось сжечь в специальном крематории.
Зараженный семенами сорняка повилики семенной материал из Германии и Нидерландов нашли барнаульские специалисты Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории.
Всего в двух партиях было 620 пакетов. Так как было невозможно провести обеззараживание партий семян с карантинными вредными организмами, чиновники Россельхознадзора (по согласованию с собственником) решили уничтожить опасный товар.
Справка
Повилика паразитируют на сорняках, кормовых травах, овощных и бахчевых культурах, картофеле, льне, деревьях, кустарниках. Нарушая обмен веществ у растений, повилика сильно ослабляет их, задерживает рост и развитие, нередко вызывает гибель. Является переносчиком вирусных болезней растений, содержит вещества, вызывающие отравления животных.
Законодательство РФ запрещает выпуск в оборот и использование в качестве семенного материала подкарантинной продукции с наличием карантинных объектов.
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