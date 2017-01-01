Фотофакты. В Барнауле внедорожник протаранил автобус с пассажирами

ДТП 12 февраля в Барнауле. Фото: Barnaul22. ДТП 12 февраля в Барнауле. Фото: Barnaul22. ДТП 12 февраля в Барнауле. Фото: Barnaul22.

Как сообщили altapress.ru в дежурной части ГИБДД, автомобиль Mitsubishi Pajero Sport двигался с нарушением скоростного режима. На месте происшествия работает отряд ГИБДД. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения и не могут самостоятельно ехать. Пострадавших нет.

По предварительным данным, у водителя внедорожника обнаружены признаки алкогольного опьянения.