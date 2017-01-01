Фотофакты. В Барнауле внедорожник протаранил автобус с пассажирами

В Барнауле 12 февраля недалеко от пересечения улиц Малахова и Георгия Исакова внедорожник на полной скорости влетел в пассажирский автобус прямо на пешеходном переходе.
ДТП 12 февраля в Барнауле. Фото: Barnaul22.
ДТП 12 февраля в Барнауле. Фото: Barnaul22.
ДТП 12 февраля в Барнауле. Фото: Barnaul22.
Как сообщили altapress.ru в дежурной части ГИБДД, автомобиль Mitsubishi Pajero Sport двигался с нарушением скоростного режима. На месте происшествия работает отряд ГИБДД. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения и не могут самостоятельно ехать. Пострадавших нет.
По предварительным данным, у водителя внедорожника обнаружены признаки алкогольного опьянения.
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