Фотофакты. В Барнауле во время тушения пожара в сугробах застряла машина МЧС

Вечером 2 февраля в частном секторе на улице 2-й Промышленной произошел пожар.
Пожар на улице 2-й Промышленной в Барнауле. 2 февраля 2017 года. Фото: Николай Евтушенко vk.com/barneos22.
Пожар на улице 2-й Промышленной в Барнауле. 2 февраля 2017 года. Фото: Ксения Ващенко vk.com/barneos22.
Пожар на улице 2-й Промышленной в Барнауле. 2 февраля 2017 года. Фото: Ксения Ващенко vk.com/barneos22.
Загорелись надворные постройки. Сгорел сарай с углем и дровами. Во время пожара взорвался баллон с газом.
Прибывшая на место происшествия машины пожарных застряли в сугробах, ее выталкивали МЧСовцы, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
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