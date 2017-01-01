Фотофакты. В Барнауле во время тушения пожара в сугробах застряла машина МЧС

Пожар на улице 2-й Промышленной в Барнауле. 2 февраля 2017 года. Фото: Николай Евтушенко vk.com/barneos22. Пожар на улице 2-й Промышленной в Барнауле. 2 февраля 2017 года. Фото: Ксения Ващенко vk.com/barneos22. Пожар на улице 2-й Промышленной в Барнауле. 2 февраля 2017 года. Фото: Ксения Ващенко vk.com/barneos22.

Загорелись надворные постройки. Сгорел сарай с углем и дровами. Во время пожара взорвался баллон с газом.

Прибывшая на место происшествия машины пожарных застряли в сугробах, ее выталкивали МЧСовцы, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.