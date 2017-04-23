Фотофакты. В Барнауле за один вечер случилось два пожара: горели дачи и частный дом

Пожар в частном доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в частном доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в частном доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в частном доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в садоводстве "Дружба" в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в садоводстве "Дружба" в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в садоводстве "Дружба" в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.

Один из пользователей сообщества рассказал, что сначала загорелась баня, от нее торговый киоск и только потом огонь перешел на жилой дом. По его данным, пострадавших в пожаре нет, хотя по словам других очевидцев на месте происшествия была машины скорой помощи. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю пожар тушили более 30 пожарных и девять единиц техники примерно час.

Пожар в садоводстве "Дружба" начался около девяти вечера. По сообщениям очевидцев, сгорело пять домов. Пожар начался из-за того, что кто-то поджег траву в овраге неподалеку и огонь дошел до дачных участков и домов.