Фотофакты. В Барнауле запустили линию по производству собственного стирального порошка

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Потребитель

Знаковое для Барнаула и Алтайского края событие произошло 11 мая. В этот день крупнейший завод в Сибири по производству бытовой химии и косметики "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. До этого в направлении "стирка" здесь выпускали жидкий порошок, кондиционеры для белья, кислородный отбеливатель "Персоль".

"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Импортозамещение не подведет

Примечательно, что основное сырье, применяемое для производства порошка, — местное. Его на завод доставляют из Благовещенского района Алтайского края. Большая часть упаковки также поставляется от производителей Сибирского федерального округа.

По словам директора "Ренессанс-Косметик" Виктора Косихина, в России достаточно ресурсов, которые просто еще не используются в полном объеме. Как природных, так и производственных и человеческих.

Виктор Косихин,
директор "Ренессанс-Косметик":

Мы все можем делать сами! И это будет нисколько не хуже зарубежных аналогов.

От слова к делу

Когда родилась идея делать свой стиральный порошок, компания "Ренессанс Косметик" заказала масштабное всероссийское исследование рынка для изучения потребностей населения. Было выявлено, что большинство жителей хотят иметь у себя дома качественный стиральный порошок по доступной цене.

До этого стиральные порошки компания не выпускала. Но так как уже давно работает линия по производству кондиционеров для белья и отбеливателей, линейку товаров решили сделать полной. Этот рынок очень емкий и перспективный. Даже если у людей нет возможности приобретать дополнительные товары для стирки, то стирать обычным порошком они будут всегда.

"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка.
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка.

Директор предприятия Виктор Косихин уверен, что от слова к делу должен быть один шаг. Поэтому здесь тут же принялись за разработку нового продукта, тем более потребность населения в нем — налицо.

В первую очередь работа закипела в научно-исследовательской лаборатории, "Ренессанс Косметик", где были проанализированы рецептуры стиральных порошков, представленных на рынке, после чего был создан порошок, не уступающий конкурентам по качеству. В научно-исследовательской лаборатории работают высококвалифицированные специалисты, которые занимаются разработкой новых рецептур, проводят тестирование продукции, следят за соответствием высоким стандартам качества.

"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка.
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка.

Особая гордость руководителя предприятия Виктора Косихина и в том, что все сотрудники — это выпускники алтайских вузов. Большая часть инженеров лаборатории окончили химический факультет Алтайского государственного университета. По словам директора и основателя "Ренессанс Косметик", свои кадры нужно оставлять у себя. У людей должна быть возможность работать на своей земле, приносить пользу и реализовывать свой потенциал там, где родился. Способствовать в этом — также одна из задач "Ренессанс Косметик".

И "Лотос" расцвел!

Моменты, которые обязательно учитывались при разработке стирального порошка, — это соотношение цены и качества и, конечно, яркий дизайн, чтобы человек видел, что это его товар, и хотел купить.

Новый стиральный порошок, который решили назвать "Лотос", теперь будет выпускаться в линейке продуктов под зарегистрированной торговой маркой "Нежность прикосновения". Название выбрали не случайно. Взрослые еще помнят качество популярного порошка "Лотос", который выпускался на рынке, а для молодого поколения — это одновременно привлекательное и запоминающееся слово.

Порошок "Лотос" от "Ренессанс Косметик" сделан по рецептуре ГОСТ, он бесфосфатный и соответствует всем необходимым стандартам качества и экологическим требованиям.

Фасовка выбрана самая универсальная — 2,4 кг. Пока "Лотос" выпускается двух видов — "Колор-автомат" и "Универсал" (подходит как для ручной, так и для машинной стирки). В планах — выпуск порошков в упаковке меньшего объема (350 г и 1000 г), а также запуск линии по производству детского гипоаллергенного порошка.

"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка.
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка.

Как показала практика, пакеты — это упаковка будущего. Это удобно, экономично, органично, универсально. Поэтому новый порошок фасуют в пакеты, а не в коробки, от которых сегодня практически ушли ведущие мировые производители.

Товар уже представлен в интернет-магазине "Ренессанс Косметик". Его стоимость всего 135 рублей за упаковку.* Стиральный порошок доставят прямо вам домой в удобное время курьеры компании.

От разработки до упаковки

На предприятии все товары производят с нуля и "под ключ". Полный цикл производства обеспечивает наличие своей научно-исследовательской лаборатории, группа креативных дизайнеров, инженеров, современного оборудования в производственных цехах. Только автоматизированных линий розлива здесь установлено десять!

Есть и свои складские помещения с четко отработанной за многие годы логистикой. Потребители неоднократно отмечали, что здесь удобно заказывать и забирать продукцию, так как вся база полностью компьютеризирована и ни один заказчик (а это крупнейшие торговые сети России — "Лента", "Магнит", "О’ КЕЙ", "Монетка", "Мария-Ра", "Новэкс") не остается без внимания. Достичь этого помогло внедрение автоматизированной системы управления складом WMS Solvo.

"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка.
"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка.

Справка

Завод по производству бытовой химии и косметики "Ренессанс-Косметик" работает на рынке уже почти 20 лет. Сегодня здесь выпускают более 600 наименований продукции, которая в объеме до 5 млн штук в месяц расходится по городам России и странам ближнего зарубежья. Предприятие входит в ТОП-25 крупнейших компаний РФ по производству парфюмерно-косметической продукции (среди которых такие гиганты, как Unilever и Procter and Gamble).

Факт

Согласно проведенным исследованиям, каждый пятый житель России пользуется продукцией "Ренессанс Косметик". География распространения продукции: от Сахалина до Калининграда, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Белоруссия, Китайская Народная Республика. Продукция представлена в 60 тыс. торговых точках России и за ее пределами.

Цитата

Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:

Здесь очень высокий уровень организации производства. Все процессы практически полностью автоматизированы, идет строжайший контроль качества продукции, логистика продумана до мелочей. Хорошо, что у нас в Барнауле есть такое предприятие.

ООО "Ренессанс Косметик"

Юридический адрес: 656922 г.Барнаул, ул.Звездная 15-б
ОГРН 1022201380541

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