Фотофакты. В Барнауле запустили линию по производству собственного стирального порошка

"Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ренессанс Косметик" начал производство стирального порошка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Импортозамещение не подведет

Примечательно, что основное сырье, применяемое для производства порошка, — местное. Его на завод доставляют из Благовещенского района Алтайского края. Большая часть упаковки также поставляется от производителей Сибирского федерального округа.

По словам директора "Ренессанс-Косметик" Виктора Косихина, в России достаточно ресурсов, которые просто еще не используются в полном объеме. Как природных, так и производственных и человеческих.

Виктор Косихин,

директор "Ренессанс-Косметик":

Мы все можем делать сами! И это будет нисколько не хуже зарубежных аналогов.

От слова к делу

Когда родилась идея делать свой стиральный порошок, компания "Ренессанс Косметик" заказала масштабное всероссийское исследование рынка для изучения потребностей населения. Было выявлено, что большинство жителей хотят иметь у себя дома качественный стиральный порошок по доступной цене.

До этого стиральные порошки компания не выпускала. Но так как уже давно работает линия по производству кондиционеров для белья и отбеливателей, линейку товаров решили сделать полной. Этот рынок очень емкий и перспективный. Даже если у людей нет возможности приобретать дополнительные товары для стирки, то стирать обычным порошком они будут всегда.

Директор предприятия Виктор Косихин уверен, что от слова к делу должен быть один шаг. Поэтому здесь тут же принялись за разработку нового продукта, тем более потребность населения в нем — налицо.

В первую очередь работа закипела в научно-исследовательской лаборатории, "Ренессанс Косметик", где были проанализированы рецептуры стиральных порошков, представленных на рынке, после чего был создан порошок, не уступающий конкурентам по качеству. В научно-исследовательской лаборатории работают высококвалифицированные специалисты, которые занимаются разработкой новых рецептур, проводят тестирование продукции, следят за соответствием высоким стандартам качества.

Особая гордость руководителя предприятия Виктора Косихина и в том, что все сотрудники — это выпускники алтайских вузов. Большая часть инженеров лаборатории окончили химический факультет Алтайского государственного университета. По словам директора и основателя "Ренессанс Косметик", свои кадры нужно оставлять у себя. У людей должна быть возможность работать на своей земле, приносить пользу и реализовывать свой потенциал там, где родился. Способствовать в этом — также одна из задач "Ренессанс Косметик".

И "Лотос" расцвел!

Моменты, которые обязательно учитывались при разработке стирального порошка, — это соотношение цены и качества и, конечно, яркий дизайн, чтобы человек видел, что это его товар, и хотел купить.

Новый стиральный порошок, который решили назвать "Лотос", теперь будет выпускаться в линейке продуктов под зарегистрированной торговой маркой "Нежность прикосновения". Название выбрали не случайно. Взрослые еще помнят качество популярного порошка "Лотос", который выпускался на рынке, а для молодого поколения — это одновременно привлекательное и запоминающееся слово.

Порошок "Лотос" от "Ренессанс Косметик" сделан по рецептуре ГОСТ, он бесфосфатный и соответствует всем необходимым стандартам качества и экологическим требованиям.

Фасовка выбрана самая универсальная — 2,4 кг. Пока "Лотос" выпускается двух видов — "Колор-автомат" и "Универсал" (подходит как для ручной, так и для машинной стирки). В планах — выпуск порошков в упаковке меньшего объема (350 г и 1000 г), а также запуск линии по производству детского гипоаллергенного порошка.

Как показала практика, пакеты — это упаковка будущего. Это удобно, экономично, органично, универсально. Поэтому новый порошок фасуют в пакеты, а не в коробки, от которых сегодня практически ушли ведущие мировые производители.

Товар уже представлен в интернет-магазине "Ренессанс Косметик". Его стоимость всего 135 рублей за упаковку.* Стиральный порошок доставят прямо вам домой в удобное время курьеры компании.

От разработки до упаковки

На предприятии все товары производят с нуля и "под ключ". Полный цикл производства обеспечивает наличие своей научно-исследовательской лаборатории, группа креативных дизайнеров, инженеров, современного оборудования в производственных цехах. Только автоматизированных линий розлива здесь установлено десять!

Есть и свои складские помещения с четко отработанной за многие годы логистикой. Потребители неоднократно отмечали, что здесь удобно заказывать и забирать продукцию, так как вся база полностью компьютеризирована и ни один заказчик (а это крупнейшие торговые сети России — "Лента", "Магнит", "О’ КЕЙ", "Монетка", "Мария-Ра", "Новэкс") не остается без внимания. Достичь этого помогло внедрение автоматизированной системы управления складом WMS Solvo.

Справка

Завод по производству бытовой химии и косметики "Ренессанс-Косметик" работает на рынке уже почти 20 лет. Сегодня здесь выпускают более 600 наименований продукции, которая в объеме до 5 млн штук в месяц расходится по городам России и странам ближнего зарубежья. Предприятие входит в ТОП-25 крупнейших компаний РФ по производству парфюмерно-косметической продукции (среди которых такие гиганты, как Unilever и Procter and Gamble).

Факт

Согласно проведенным исследованиям, каждый пятый житель России пользуется продукцией "Ренессанс Косметик". География распространения продукции: от Сахалина до Калининграда, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Белоруссия, Китайская Народная Республика. Продукция представлена в 60 тыс. торговых точках России и за ее пределами.

Цитата

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

Здесь очень высокий уровень организации производства. Все процессы практически полностью автоматизированы, идет строжайший контроль качества продукции, логистика продумана до мелочей. Хорошо, что у нас в Барнауле есть такое предприятие.

ООО "Ренессанс Косметик"

Юридический адрес: 656922 г.Барнаул, ул.Звездная 15-б

ОГРН 1022201380541

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