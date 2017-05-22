Фотофакты. В Барнауле затопило улицу Попова

22 мая в Барнауле затопило водой проезжую часть на улице Попова. Об этом сообщили подписчики Barnaul22.
В Барнауле затопило улицу Попова. Фото: Barnaul22.
В Барнауле затопило улицу Попова. Фото: Barnaul22.
В Барнауле затопило улицу Попова. Фото: Barnaul22.
В Барнауле затопило улицу Попова. Фото: Barnaul22.
Очевидцы сообщают, что водой залило участок от заправки "Лукойл" до Павловского тракта. Образовалась пробка.
В алтайском филиале СГК altapress.ru сообщили, что произошла авария в результате гидравлических испытаний. Подача воды уже прекращена, специалисты устраняют последствия.
Напомним, что с 15 мая началась опрессовка по контуру ТЭЦ-3. Гидравлические испытания продлятся до 24 мая, после этого до 7 июня будет идти ремонт на поврежденных участках.
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