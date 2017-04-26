Фотофакты. В барнаульском туркластере законсервируют исторические здания наркодиспансера

Два старинных здания по адресу ул. Льва Толстого, 23 и 25 планируют законсервировать в этом году. Об этом рассказал директор алтайского филиала Сибирского института "Сибспецпроектреставрация" Анатолий Машонкин на заседании общественного совета по туризму. Сейчас в этих зданиях находится краевой наркологический диспансер.
Анатолий Машонкин отметил, что в городе еще есть много зданий, которые нужно реставрировать. Дом по адресу ул. Льва Толстого, 25 — один из старейших в Барнауле. Здание построили еще в 18 веке, хотя по какой-то причине его не внесли в число памятников архитектуры города, в отличие от дома №23.
В этом году два здания на улице Льва Толстого решили консервировать, потому что денег на реставрацию не хватает. Под консервацией понимается проведение исследовательских и противоаварийных работ, чтобы защитить здания от разрушения. На один объект выделили около 5 млн, на второй — около 2 млн рублей.
Анатолий Машонкин,
директор алтайского филиала "Сибирский институт "Сибспецпроектреставрация":
Чтобы реставрировать эти дома, нужно провести историко-архивные исследования. Эти дома очень ценные. Хотя дом №25 не является памятником, но при этом он относится к началу 18 века. На те деньги, что выделили, можно провести консервацию, если найдется подрядчик. Хотелось бы, чтобы в городе обратили внимание на объекты культурного наследия, потому что это важно. Внешний вид этим домам можно вернуть только при полной реставрации.
Представитель собственника зданий Сергей Лазарев подчеркнул, что раньше здание №25 было красивым, но сегодня находится в плохом состоянии. Здесь планировали сделать фасадную часть, и если хватит средств провести работы вокруг всего здания.
Ранее altapress.ru писал, что в течение года реставрируют дом купца Шадрина, также известный как здание ресторан "Русский чай" (пр. Красноармейский, 8).
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