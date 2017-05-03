Фотофакты. В Белокурихе откроется арт-галерея известного алтайского скульптора-ювелира

В середине мая в Белокурихе откроется арт-галерея известного алтайского скульптора-ювелира Владимира Войчишина, сообщает пресс-службу компании "Курорт Белокуриха". В коллекции мастера большое количество работ из драгоценных камней и металлов. Так, для создания экспонатов скульптор-ювелир использовал около 30 кг серебра.
Галерея находится в помещении площадью 30 кв. метров в санатории "Белокуриха". В коллекции представят 17 скульптурных композиций.
Владимир Войчишин,
скульптор-ювелир:
Такого нет ни в одном курортном городе страны. Каждый человек бесплатно сможет увидеть мои работы. Основная цель — дать возможность людям соприкоснуться с искусством. Во все свои работы я вкладываю глубокий важный смысл и хочу, чтобы люди его поняли.
Ранее altapress.ru писал о работах мастера. Среди них памятник Джону Леннону, гигантская ручка с чернильницей, памятник бельевой прищепке и другие.
Факт
В 2008 году государственный Эрмитаж приобрёл работу "Скрипка Ротшильда" алтайского мастера Владимира Войчишина для постоянной экспозиции. Его работу "Медведь своей тайги не отдаст" передали в дар президенту Владимиру Путину.
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