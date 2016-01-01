Фотофакты. В Белоруссии сделали эротический календарь с голыми девушками на фоне гробов. 18+

776
Сегодня, 19:18.
Потребитель

Производитель гробов из белорусского города Пинска якобы издал корпоративный календарь с обнаженными моделями, позирующими на фоне изделий этой фирмы. Информация об этом разлетелась по рунету накануне.

Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by.
Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by.
Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by.
Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by.
Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by.
Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by.
Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by.
Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by.
Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by.

Под каждым из фото указано, из какого дерева изготовлен тот или иной гроб. Сама же фирма заявляет о себе, что это "крупнейшее предприятие в Европе по производству гробов из натурального дерева", которое "вот уже более 20 лет предлагает высококачественную продукцию".

Напомним, что подобную акцию с полуголыми девицами и гробами несколько лет подряд устраивают польские коллеги пинских гробовщиков. И, как оказалось, якобы пинские фривольные картинки — это то, что выпустили поляки еще в 2014 году.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров