Фотофакты. В Белоруссии сделали эротический календарь с голыми девушками на фоне гробов. 18+

Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by. Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by. Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by. Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by. Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by. Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by. Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by. Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by. Девушки на фоне гробов. Фото: опубликовано на pinsk.groby.by.

Под каждым из фото указано, из какого дерева изготовлен тот или иной гроб. Сама же фирма заявляет о себе, что это "крупнейшее предприятие в Европе по производству гробов из натурального дерева", которое "вот уже более 20 лет предлагает высококачественную продукцию".

Напомним, что подобную акцию с полуголыми девицами и гробами несколько лет подряд устраивают польские коллеги пинских гробовщиков. И, как оказалось, якобы пинские фривольные картинки — это то, что выпустили поляки еще в 2014 году.