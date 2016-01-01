Фотофакты. В Белоруссии сделали эротический календарь с голыми девушками на фоне гробов. 18+

Производитель гробов из белорусского города Пинска якобы издал корпоративный календарь с обнаженными моделями, позирующими на фоне изделий этой фирмы. Информация об этом разлетелась по рунету накануне.
Под каждым из фото указано, из какого дерева изготовлен тот или иной гроб. Сама же фирма заявляет о себе, что это "крупнейшее предприятие в Европе по производству гробов из натурального дерева", которое "вот уже более 20 лет предлагает высококачественную продукцию".
Напомним, что подобную акцию с полуголыми девицами и гробами несколько лет подряд устраивают польские коллеги пинских гробовщиков. И, как оказалось, якобы пинские фривольные картинки — это то, что выпустили поляки еще в 2014 году.
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