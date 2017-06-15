Фотофакты. В "Бирюзовой Катуни" открылся пляжный сезон

Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Сезон стартовал в начале июня. По данным турфирмы "Охота", активно бронировать гостиницы начали в конце мая.
Одновременно в гостиницах "Бирюзовой Катуни" могут разместиться более 1 тыс. человек, отметил гендиректор Алексей Репин. Стоимость номеров варьируется от 600 до 7000 рублей. Экономные номера в летних домиках без удобств в "Тавдинской усадьбе у Катуни" стоят от 600 рублей в сутки. Среди туристов популярностью пользуется гостиница "Заря", в которой номер на двоих в сутки стоит от 3,1 тыс. рублей. Несколько дороже размещение в гостинице "Бирюзовая Катунь", номера с удобствами здесь стоят от 3,2 тыс. рублей на двоих, а в "Усадьбе Саржевских" номера категории "полулюкс" от 4,5 тыс. рублей.
Бирюзовая Катунь
Бирюзовая Катунь
Бирюзовая Катунь
Бирюзовая Катунь
Бирюзовая Катунь
Бирюзовая Катунь
Вход на озеро платный. В этом году стоимость взрослого билета составит 350 рублей, для детей ростом до 140 см вход бесплатный. Здесь также работает прокат катамаранов, аттракционы и водные горки. На "Бирюзовой Катуни" туристы могут сплавиться по Катуни, покататься на велосипедах, сходить на экскурсию в Тавдинские пещеры.
Как рассказали в турфирме "Охота", барнаульцы преимущественно едут в "Бирюзовую Катунь" на выходные. В то время как туристы из сибирских городов и европейской части страны бронируют гостиницы на неделю.
Ранее altapress.ru писал, что ежегодно количество туристов в "Бирюзовой Катуни" увеличивается на 10-15%. В прошлом году ее посетили около 400 тыс. отдыхающих. В этом году руководство рассчитывает, что туристов будет не меньше.
Справка
Сегодня на территории турзоны запустили 24 объекта. Здесь уже есть гостиница, кафе, горнолыжный комплекс, водные горки на искусственном наливном водоеме, пасека, кафе с выставочными помещениями у Большой Тавдинской пещеры, фуд-центр, маркет "Лето", галерея "Простор", три мини-отеля и оздоровительный комплекс. В турзоне построена почти вся инфраструктура.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.