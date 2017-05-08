Фотофакты. В Бийске горел маслоэкстракционный завод

В Бийске горел маслоэкстракционный завод, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск". Пожар потушили несколько часов. Однако жители города после видели, что из-за ветра здание снова загорелось.
Горел Бийский маслоэкстракционный завод. Фото: vk.com/biysk_all.
Горел Бийский маслоэкстракционный завод. Фото: vk.com/biysk_all.
Горел Бийский маслоэкстракционный завод. Фото: vk.com/biysk_all.
Горел Бийский маслоэкстракционный завод. Фото: vk.com/biysk_all.
Информация о причинах возгорания и пострадавших неизвестна.
Справка
Бийский маслоэкстракционный завод работает более 80 лет. Сейчас здесь перерабатывают семена подсолнечника и сои. В год на заводе перерабатывают около 150 тысяч тонн сырья.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.