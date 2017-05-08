Фотофакты. В Бийске горел маслоэкстракционный завод

Горел Бийский маслоэкстракционный завод. Фото: vk.com/biysk_all. Горел Бийский маслоэкстракционный завод. Фото: vk.com/biysk_all. Горел Бийский маслоэкстракционный завод. Фото: vk.com/biysk_all. Горел Бийский маслоэкстракционный завод. Фото: vk.com/biysk_all.

Информация о причинах возгорания и пострадавших неизвестна.

Справка

Бийский маслоэкстракционный завод работает более 80 лет. Сейчас здесь перерабатывают семена подсолнечника и сои. В год на заводе перерабатывают около 150 тысяч тонн сырья.