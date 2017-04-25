Фотофакты. В Бийске горит дом возле "Ленты"

Пожар в Бийске. 25 апреля 2017 года. Фото: vk.com/incident_22. Пожар в Бийске. 25 апреля 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.

В сообществе "Типичный Бийск" пишут, что на месте уже работают пожарные. Очевидцы отмечают, что дом горит открытым пламенем, все здание объято огнем. По данным подписчиков сообщества, эта двухэтажка уже горела ранее.