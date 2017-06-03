Фотофакты. В Горном Алтае один водитель врезался в дерево, а другой сбил девушку

В Онгудайском районе Республики Алтай 59-летний водитель УАЗ-31512 не справился с управлением автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. Авария произошла на 656 километре Чуйского тракта.
По информации ГУ МВД РФ по Республике Алтай, у мужчины не было прав на управление транспортным средством. Серьезных травм он не получил. Сейчас проводится анализ крови на наличие алкоголя. По факту ДТП возбуждено административное расследование.
А вечером 2 июня в столице Республики Алтай Горно-Алтайске житель пригорода на автомобиле Toyota Sprinter не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода – 18-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Тестирование водителя не показало наличия алкоголя в крови. Тем не менее, в отношении мужчины вынесено постановление об административном правонарушении.
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