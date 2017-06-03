Фотофакты. В Горном Алтае один водитель врезался в дерево, а другой сбил девушку

ДТП на Чуйском тракте. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай. ДТП на Чуйском тракте. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай. ДТП на Чуйском тракте. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай. ДТП на Чуйском тракте. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По информации ГУ МВД РФ по Республике Алтай, у мужчины не было прав на управление транспортным средством. Серьезных травм он не получил. Сейчас проводится анализ крови на наличие алкоголя. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

А вечером 2 июня в столице Республики Алтай Горно-Алтайске житель пригорода на автомобиле Toyota Sprinter не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода – 18-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Тестирование водителя не показало наличия алкоголя в крови. Тем не менее, в отношении мужчины вынесено постановление об административном правонарушении.