Фотофакты. В каких "голых" платьях щеголяли звёзды и модели в ушедшем году. 18+

В одной сказке король пообещал овчару, что женится на его дочери, если та решит одну сложную задачу. "Если она явится ко мне ни пешком, ни верхом, не голая и не одетая, ни днем и ни ночью, то я женюсь на ней", — сказал король. Девушка не растерялась. Закуталась в рыбацкую сеть, села на козла, сама на нем едет, а ногами по земле ступает. И явилась к королю на рассвете. Сегодняшние модельеры взялись за одну из частей загадки, но сеть решили заменить на что-то свое. Но вот найдут ли те, кто это наденет, своих королей?
Ким Кардашян. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Деми Роуз. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Джули Боуэн. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Белла Торн. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Мелисса Мур. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Леди Гага. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Дарси Дольче. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Харли Дин. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Кэсси Вентура. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Рианна. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Лили Дональдсон. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Элеонора Кьяризи. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Ханна Джетер. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Ирина Шейк. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Модель на показе. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Модель на показе. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Модель на показе. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
Модель на показе. Фото: опубликовано на wholeworldmen.ru.
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