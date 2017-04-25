Фотофакты. В Липецкой области из-за обрушения склада PepsiCo в Дон потекли реки сока

На заводе PepsiСo в городе Лебедянь Липецкой области обрушилась кровля, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Из-за происшествия несколько тонн сока стекают по улицам города в реку Дон.
Площадь обрушения составила 300 кв.м. Lipetskmedia со ссылкой на главного врача Лебедянской районной больницы Алексея Байцурова сообщает, что предположительно пострадали два человека, пока никто из них не доставлен в медучреждение, ведутся работы по извлечению их из-под завалов.
Как сообщает "Интерфакс", двое рабочих оказались заблокированы в грузовом лифте на высоте более 30 м. "Самостоятельно спуститься они не могут, для их спасения планируется использовать вертолет. Территория, где произошло обрушение кровли на складе готовой продукции, оцеплена полицией. Весь двор усеян упаковками с соком; так как предприятие находится на возвышении, соковые потоки стекают в сторону Дона".
После аварии несколько тонн сока вылилось на прилегающие к складу улицы, пишет РБК. Для определения возможного ущерба на месте происшествия работает Липецкий природоохранный прокурор и специалисты контролирующих органов в сфере природопользования. Ситуация взята под контроль.
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