Фотофакты. В Новоалтайске под окнами жилых домов взорвался автомобиль

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Сегодня, 12:02.
Происшествия

В Новоалтайске взорвался автомобиль Opel Corsa, припаркованный к зданию жилых домов. Об этом altapress.ru  сообщили очевидцы. Взрыв раздался 24 декабря в 11.25.

В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
Пожар в Новоалтайске. Фото: altapress.ru.
Пожар в Новоалтайске. Фото: altapress.ru.
Пожар в Новоалтайске. Фото: altapress.ru.

Открытый огонь потушил работающий недалеко погрузчик. Как рассказали очевидцы, водитель погрузчика очень быстро заехал во двор, и спешно стал набирать в ковш снег и сбрасывать его на автомобиль. Сильный огонь удалось ликвидировать снаружи, однако автомобиль продолжал гореть внутри. 

Пожарные на место происшествия приехали в течение 2-3 минут. И в течение еще пары минут полностью ликвидировали возгорание.

Очевидцы отметили, что сильную помощь в ситуации оказал смекалистый водитель погрузчика. 

Соседние машины не пострадали. На месте работает полиция.

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