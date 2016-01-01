Фотофакты. В Новоалтайске под окнами жилых домов взорвался автомобиль

В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru. В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru. В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru. В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru. В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru. В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru. В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru. В Новоалтайске загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru. Пожар в Новоалтайске. Фото: altapress.ru. Пожар в Новоалтайске. Фото: altapress.ru. Пожар в Новоалтайске. Фото: altapress.ru.

Открытый огонь потушил работающий недалеко погрузчик. Как рассказали очевидцы, водитель погрузчика очень быстро заехал во двор, и спешно стал набирать в ковш снег и сбрасывать его на автомобиль. Сильный огонь удалось ликвидировать снаружи, однако автомобиль продолжал гореть внутри.

Пожарные на место происшествия приехали в течение 2-3 минут. И в течение еще пары минут полностью ликвидировали возгорание.

Очевидцы отметили, что сильную помощь в ситуации оказал смекалистый водитель погрузчика.

Соседние машины не пострадали. На месте работает полиция.