Фотофакты. В Новосибирске из-за поджога травы сгорели два грузовика

Поджог сухой травы привел к пожару на автостоянке. Огнём уничтожены два грузовика.
Из-за поджога травы в Новосибирске на стоянке сгорели два грузовика. Фото: vk.com/incident_nsk.
Из-за поджога травы в Новосибирске на стоянке сгорели два грузовика. Фото: vk.com/incident_nsk.
Из-за поджога травы в Новосибирске на стоянке сгорели два грузовика. Фото: vk.com/incident_nsk.
Из-за поджога травы в Новосибирске на стоянке сгорели два грузовика. Фото: vk.com/incident_nsk.
Из-за поджога травы в Новосибирске на стоянке сгорели два грузовика. Фото: vk.com/incident_nsk.
Из-за поджога травы в Новосибирске на стоянке сгорели два грузовика. Фото: vk.com/incident_nsk.
Из-за поджога травы в Новосибирске на стоянке сгорели два грузовика. Фото: vk.com/incident_nsk.
Из-за поджога травы в Новосибирске на стоянке сгорели два грузовика. Фото: vk.com/incident_nsk.
Из-за поджога травы в Новосибирске на стоянке сгорели два грузовика. Фото: vk.com/incident_nsk.
Неизвестные подожгли сухую траву на улице Кленовой, в районе строения № 38. Огонь с пустыря перешел на автостоянку, загорелись строительные материалы, потом МАЗ и КамАЗ, а также содержимое металлических контейнеров.
Сотрудникам стоянки удалось эвакуировать три грузовика и унести пару газовых баллонов. К счастью, пострадавших не оказалось, пишут в сообществе "Инцидент Новосибирск".
На тушение огня привлекались пять пожарных машин.
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