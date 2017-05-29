Фотофакты. В Новосибирске подожгли квартиру на 10 этаже, обстреляв ее из ракетницы

В Новосибирске неизвестные выстрелили из сигнальной ракетницы по 10-этажному дому № 10/1на улице Спортивной. Ракета пробила окно застекленного балкона на последнем этаже, вспыхнул пожар.
В это время в квартире находилась вся семья: муж, жена и маленький ребенок. Хозяева услышали громкий хлопок. По словам владельца квартиры Андрея К., балкон моментально охватил огонь. Инцидент случился в ночь на 27 мая, все обитатели квартиры в момент обстрела спали. Их спасло то, они услышали звук от попавшей в стекло ракеты и вовремя среагировали.
Андрей попытался справиться с возгоранием самостоятельно, потом на помощь позвали соседей. Общими усилиями удалось сбить пламя. На место происшествия прибыли девять пожарных на трех автомобилях.
После того, как пожар был ликвидирован, в стеклопакете балкона обнаружили большую дыру. По данным спасателей, огнем были повреждены мебель, домашние вещи и обшивка балкона.
Как заявляет хозяин дома, прибывшие утром полицейские сказали, что хулиганов найти будет нелегко, пишет АСТ-54. Однако Андрей К. намерен найти злоумышленников, которые, как он думает, выстрелили в дом со стороны находящегося рядом частного сектора.
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