Фотофакты. В Новосибирской области "Ниссан" устроил гонки и повредил четыре автомобиля

На Бердском шоссе утром 3 июня водитель автомобиля Nissan Primera решил обогнать другую машину и не справился с управлением. В результате он вылетел на обочину, переехал бордюр и, не успев затормозить, врезался в четыре автомобиля.
По информации группы "Служба эвакуации АСТ-54", сильные механические повреждения получили два припаркованных автомобиля Группы быстрого реагирования и две иномарки. По сведениям очевидцев, маневр по обгону водитель Nissan Primera прекратил, когда увидел треногу с радаром, фиксирующим нарушение скоростного режима. В итоге у нарушителя — ушибы, ссадины, травма шеи. Он госпитализирован. Остальные участники ДТП не пострадали.
Авария произошла прямо у дома №61, расположенном на Бердском шоссе.
По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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