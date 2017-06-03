Фотофакты. В Новосибирской области "Ниссан" устроил гонки и повредил четыре автомобиля

На Бердском шоссе утром 3 июня водитель автомобиля Nissan Primera решил обогнать другую машину и не справился с управлением. В результате он вылетел на обочину, переехал бордюр и, не успев затормозить, врезался в четыре автомобиля.

На Бердском шоссе "Ниссан" врезался сразу в четыре машины. Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск". На Бердском шоссе "Ниссан" врезался сразу в четыре машины. Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск". На Бердском шоссе "Ниссан" врезался сразу в четыре машины. Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск". На Бердском шоссе "Ниссан" врезался сразу в четыре машины. Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск". На Бердском шоссе "Ниссан" врезался сразу в четыре машины. Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск". На Бердском шоссе "Ниссан" врезался сразу в четыре машины. Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск". На Бердском шоссе "Ниссан" врезался сразу в четыре машины. Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск". На Бердском шоссе "Ниссан" врезался сразу в четыре машины. Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск". На Бердском шоссе "Ниссан" врезался сразу в четыре машины. Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск". На Бердском шоссе "Ниссан" врезался сразу в четыре машины. Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск". По информации группы "Служба эвакуации АСТ-54", сильные механические повреждения получили два припаркованных автомобиля Группы быстрого реагирования и две иномарки. По сведениям очевидцев, маневр по обгону водитель Nissan Primera прекратил, когда увидел треногу с радаром, фиксирующим нарушение скоростного режима. В итоге у нарушителя — ушибы, ссадины, травма шеи. Он госпитализирован. Остальные участники ДТП не пострадали. Авария произошла прямо у дома №61, расположенном на Бердском шоссе. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.