Фотофакты. В Новосибирской области в "Марии-Ра" рухнул потолок

В Колывани в "Марии-Ра" рухнул потолок. Фото: АСТ-54. В Колывани в "Марии-Ра" рухнул потолок. Фото: АСТ-54. В Колывани в "Марии-Ра" рухнул потолок. Фото: АСТ-54. В Колывани в "Марии-Ра" рухнул потолок. Фото: АСТ-54. В Колывани в "Марии-Ра" рухнул потолок. Фото: АСТ-54.

Из-за рухнувших конструкций никто не пострадал, сообщил подписчики паблика. Однако продавщицы рассказали ему, что недавно в магазине делали ремонт. Сразу же после ЧП его сотрудники стали звонить подрядчикам.

"Подрядчики то нормально все сделали, а вот объяснить персоналу, что на подвесной потолок нельзя много вешать — это да, нужно было. Перекладины рассчитаны, чтобы держать подвесной потолок, а на них навешали, как на несущие конструкции, вот и результат", — отмечают пользователи в комментариях.