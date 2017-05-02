Фотофакты. В Новосибирской области в "Марии-Ра" рухнул потолок

В поселке Колывань, Новосибирская область, в одном из магазинов сети "Мария-Ра" рухнул потолок. Об этом сообщают очевидцы в паблике "АСТ-54"
В Колывани в "Марии-Ра" рухнул потолок. Фото: АСТ-54.
В Колывани в "Марии-Ра" рухнул потолок. Фото: АСТ-54.
В Колывани в "Марии-Ра" рухнул потолок. Фото: АСТ-54.
В Колывани в "Марии-Ра" рухнул потолок. Фото: АСТ-54.
В Колывани в "Марии-Ра" рухнул потолок. Фото: АСТ-54.
Из-за рухнувших конструкций никто не пострадал, сообщил подписчики паблика. Однако продавщицы рассказали ему, что недавно в магазине делали ремонт. Сразу же после ЧП его сотрудники стали звонить подрядчикам.
"Подрядчики то нормально все сделали, а вот объяснить персоналу, что на подвесной потолок нельзя много вешать — это да, нужно было. Перекладины рассчитаны, чтобы держать подвесной потолок, а на них навешали, как на несущие конструкции, вот и результат", — отмечают пользователи в комментариях.
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