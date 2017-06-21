Фотофакты. Младенцев покрестили в Барнаулке

В поселке Борзовая Заимка 20 июня прямо в реке Барнаулке покрестили двух девочек — Есению и Дарью. Крещение в реке стало совместным решением родителей девочек и настоятеля храма во имя Преображения Господня иерея Кирилла Вещемова.
Девочкам 2 и 4 года. Решение крестить их таким образом пришло родителям зимой, когда в праздник Крещения прихожане пришли на берег Барнаулки, чтобы окунуться в купель. Тогда-то и родилась идея провести летом таинство не в храмовой купели, а именно в реке.
Для Алтайского края это не первый опыт публичного крещения в открытых водах. Например, в Рубцовске уже несколько лет есть традиция в июле совершать массовое крещение в реке Алей.
Иерей Кирилл Вещемов,
настоятель храма в Борзовой Заимке:
Это нормальная практика, ничего необычного в ней нет. Раньше вообще не было стационарных купелей и люди крестились в открытых водоемах. Возможно, для Борзовой Заимки летний крестный ход к реке и последующее крещение станут традицией.
Небесной покровительницей новых православных христианок стала царица Артемия.
Справка
Царевна Артемия — одна из тех, кто пострадал в Риме во времена гонений на христиан. Она была младшей дочерью императора Диоклитиана и страдала беснованием. Он узнал, что местный святой узник Кириак исцеляет недуги и позвал его к дочери. Изгнав из Артемии бесов, Кириак окрестил царевну и получил в награду свободу. Но вскоре зять Диоклитиана, который стал вместо него императором, приказал казнить святого Кириака, молодую царевну Артемию и еще 21 узника, исповедовавших христианство.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.