Фотофакты. Младенцев покрестили в Барнаулке

В реке Барнаула крестили двух девочек. Фото: Кирилл Вещемов. В реке Барнаула крестили двух девочек. Фото: Кирилл Вещемов. В реке Барнаула крестили двух девочек. Фото: Кирилл Вещемов. В реке Барнаула крестили двух девочек. Фото: Кирилл Вещемов. В реке Барнаула крестили двух девочек. Фото: Кирилл Вещемов. В реке Барнаула крестили двух девочек. Фото: Кирилл Вещемов. В реке Барнаула крестили двух девочек. Фото: Кирилл Вещемов.

Девочкам 2 и 4 года. Решение крестить их таким образом пришло родителям зимой, когда в праздник Крещения прихожане пришли на берег Барнаулки, чтобы окунуться в купель. Тогда-то и родилась идея провести летом таинство не в храмовой купели, а именно в реке.

Для Алтайского края это не первый опыт публичного крещения в открытых водах. Например, в Рубцовске уже несколько лет есть традиция в июле совершать массовое крещение в реке Алей.

Иерей Кирилл Вещемов,

настоятель храма в Борзовой Заимке:

Это нормальная практика, ничего необычного в ней нет. Раньше вообще не было стационарных купелей и люди крестились в открытых водоемах. Возможно, для Борзовой Заимки летний крестный ход к реке и последующее крещение станут традицией.

Небесной покровительницей новых православных христианок стала царица Артемия.

Справка

Царевна Артемия — одна из тех, кто пострадал в Риме во времена гонений на христиан. Она была младшей дочерью императора Диоклитиана и страдала беснованием. Он узнал, что местный святой узник Кириак исцеляет недуги и позвал его к дочери. Изгнав из Артемии бесов, Кириак окрестил царевну и получил в награду свободу. Но вскоре зять Диоклитиана, который стал вместо него императором, приказал казнить святого Кириака, молодую царевну Артемию и еще 21 узника, исповедовавших христианство.