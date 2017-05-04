Фотофакты. В Подмосковье сняли последние сцены фильма Гарика Сукачева "Алтайская песня"

Как стало известно altapress.ru, последние кадры фильма Гарика Сукачева "Алтайская песня" снимали в Подмосковье в апреле.
"Продолжение съёмок фильма "Алтайская песня". Последние сцены. Уже скоро на всех экранах", — говорится в сообщении Harley-Davidson Новосибирск.
Ранее сообщалось, что премьера фильма на Первом канале состоится в феврале или марте.
Справка
5 сентября 2016 года начались съемки документального фильма "Алтайская песня". Это совместный проект Первого канала, Русского географического общества, российского рокера Гарика Сукачева и Harley-Davidson Новосибирск.
Факт
Сукачев проехал на мотоцикле по Чуйскому тракту через Алтайский край и Республику Алтай почти до границы с Монголией. Вместе с музыкантом ехали профессиональные операторы, которые снимали места, в которых останавливался Сукачев.
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