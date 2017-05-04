Фотофакты. В Подмосковье сняли последние сцены фильма Гарика Сукачева "Алтайская песня"

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Сегодня, 08:06.
Жизнь

Как стало известно altapress.ru, последние кадры фильма Гарика Сукачева "Алтайская песня" снимали в Подмосковье в апреле.

Последние кадры "Алтайской песни" Гарика Сукачева. Фото: facebook.com/HarleyDavidson.Novosibirsk.
Последние кадры "Алтайской песни" Гарика Сукачева. Фото: facebook.com/HarleyDavidson.Novosibirsk.
Последние кадры "Алтайской песни" Гарика Сукачева. Фото: facebook.com/HarleyDavidson.Novosibirsk.
Последние кадры "Алтайской песни" Гарика Сукачева. Фото: facebook.com/HarleyDavidson.Novosibirsk.
Последние кадры "Алтайской песни" Гарика Сукачева. Фото: facebook.com/HarleyDavidson.Novosibirsk.
Последние кадры "Алтайской песни" Гарика Сукачева. Фото: facebook.com/HarleyDavidson.Novosibirsk.
Последние кадры "Алтайской песни" Гарика Сукачева. Фото: facebook.com/HarleyDavidson.Novosibirsk.

"Продолжение съёмок фильма "Алтайская песня". Последние сцены. Уже скоро на всех экранах", — говорится в сообщении Harley-Davidson Новосибирск.

Ранее сообщалось, что премьера фильма на Первом канале состоится в феврале или марте.

Справка

5 сентября 2016 года начались съемки документального фильма "Алтайская песня". Это совместный проект Первого канала, Русского географического общества, российского рокера Гарика Сукачева и Harley-Davidson Новосибирск.

Факт

Сукачев проехал на мотоцикле по Чуйскому тракту через Алтайский край и Республику Алтай почти до границы с Монголией. Вместе с музыкантом ехали профессиональные операторы, которые снимали места, в которых останавливался Сукачев.

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