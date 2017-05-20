Фотофакты. В полночь в Барнауле пьяный водитель устроил ДТП

ДТП возле "Ашана" в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП возле "Ашана" в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП возле "Ашана" в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП возле "Ашана" в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.

По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ" находился в алкогольном состоянии. На место проследовал экипаж ДПС и отдельный взвод ДНД Дорожный Патруль. По данным ДНД, водитель автомобиля "ВАЗ" не выдержав безопасную скорость, совершил столкновение с автомобилем "Мазда".

В автомобиле "Мазда" находился ребёнок. По предварительным данным, он не пострадал.