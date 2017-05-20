Фотофакты. В полночь в Барнауле пьяный водитель устроил ДТП

Около полуночи на перекрестке улиц Малахова и Власихинская столкновенулись автомобили "ВАЗ" и "Мазда", сообщает Barnaul22. Это произошло во время проведения совместного рейда ДПС и отдельного взвода ДНД.
ДТП возле "Ашана" в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП возле "Ашана" в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП возле "Ашана" в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП возле "Ашана" в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ" находился в алкогольном состоянии. На место проследовал экипаж ДПС и отдельный взвод ДНД Дорожный Патруль. По данным ДНД, водитель автомобиля "ВАЗ" не выдержав безопасную скорость, совершил столкновение с автомобилем "Мазда".
В автомобиле "Мазда" находился ребёнок. По предварительным данным, он не пострадал.
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