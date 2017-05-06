Фотофакты. В пригороде Барнаула произошел пожар

Пожар в Борзовой Заимке. 5 мая 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в Борзовой Заимке. 5 мая 2017 года. Фото: Анюта Овчинникова vk.com/barneos22.

Загорелась баня в одной из усадеб. Люди пытались тушить огонь самостоятельно, носили воду вёдрами.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 23.22. В 23.44 пожар удалось локализовать, а в 23.46 огонь был потушен. На место происшествия выезжали шесть пожарных на двух машинах.