Фотофакты. Впечатляющие руины "Алтайского тракторного завода" с высоты полета

"Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru. "Алтайский тракторный завод". Фото: letim-visoko.ru.

Напомним, в 2007 году начался медленный процесс банкротства завода. В мае 2010 года в связи с простаиванием завода, низкой производительностью и сложной финансовой ситуацией начались сокращения рабочих и задержка зарплаты. В 2011 году завод прошел процедуру окончательной ликвидации. Последнее имущество в связи с банкротством предприятия распродано в ноябре 2011 года. В апреле 2014 года в бывшем заводоуправлении случился пожар, площадь которого составила более 800 квадратных метров.

Справка

Алтайский тракторный завод (АТЗ) в советские годы обеспечивал тракторами сельскохозяйственные предприятия Сибири, Средней Азии и Дальнего востока. На предприятии работало более 40 тыс. человек. Завод был одним из крупнейших центров сельскохозяйственного машиностроения в Западной Сибири и довольно крупным в рамках всего Советского Союза в 70-е, 80-е годы.