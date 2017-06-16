Фотофакты. Впечатляющие руины "Алтайского тракторного завода" с высоты полета

В Рубцовске продолжают разбирать "Алтайский тракторный завод", который обанкротили в 2011 году.
Напомним, в 2007 году начался медленный процесс банкротства завода. В мае 2010 года в связи с простаиванием завода, низкой производительностью и сложной финансовой ситуацией начались сокращения рабочих и задержка зарплаты. В 2011 году завод прошел процедуру окончательной ликвидации. Последнее имущество в связи с банкротством предприятия распродано в ноябре 2011 года. В апреле 2014 года в бывшем заводоуправлении случился пожар, площадь которого составила более 800 квадратных метров.
Справка
Алтайский тракторный завод (АТЗ) в советские годы обеспечивал тракторами сельскохозяйственные предприятия Сибири, Средней Азии и Дальнего востока. На предприятии работало более 40 тыс. человек. Завод был одним из крупнейших центров сельскохозяйственного машиностроения в Западной Сибири и довольно крупным в рамках всего Советского Союза в 70-е, 80-е годы.
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