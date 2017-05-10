Фотофакты. В Сибири самолеты затонули на аэродроме во время паводка

Весенний паводок в Тюменской области преподнес неприятный сюрприз ишимским авиаторам — вода залила летное поле аэродрома ДОСААФ.
Под воду ушли также строения, взлетно-посадочные полосы, рулежки и перрон с припаркованными на нем самолетами ишимского авиаспортклуба.
Судя по кадрам, под водой оказались не менее пяти воздушных судов — бипланы Ан-2, PZL-104 "Вильга" и другие. Не исключено, что как минимум один из бортов был технически готов к вылету.
Дело в том, что администрация Ишима в начале года обращалась к авиаторам с просьбой обеспечить летную годность самолета Ан-2, который планировали использовать во время работ по ликвидации последствий возможного паводка, пишет nashgorod.ru.
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