Фотофакты. В Сибири самолеты затонули на аэродроме во время паводка

Под воду ушли также строения, взлетно-посадочные полосы, рулежки и перрон с припаркованными на нем самолетами ишимского авиаспортклуба.

The spring flood over Ishim airfield. Russia, Siberia #An2 under water Публикация от Eugene Mosquito (@sukhoi26yak52_florida) Май 8 2017 в 9:29 PDT

Судя по кадрам, под водой оказались не менее пяти воздушных судов — бипланы Ан-2, PZL-104 "Вильга" и другие. Не исключено, что как минимум один из бортов был технически готов к вылету.

Публикация от Eugene Mosquito (@sukhoi26yak52_florida) Май 8 2017 в 9:28 PDT

Дело в том, что администрация Ишима в начале года обращалась к авиаторам с просьбой обеспечить летную годность самолета Ан-2, который планировали использовать во время работ по ликвидации последствий возможного паводка, пишет nashgorod.ru.