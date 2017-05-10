Фотофакты. В Сибири самолеты затонули на аэродроме во время паводка

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Сегодня, 18:35.
Происшествия

Весенний паводок в Тюменской области преподнес неприятный сюрприз ишимским авиаторам — вода залила летное поле аэродрома ДОСААФ.

Дмитрий Кислицын, Barnaul22
Река затопила дорогу в Алтайском крае. Фото из архива редакции.

Под воду ушли также строения, взлетно-посадочные полосы, рулежки и перрон с припаркованными на нем самолетами ишимского авиаспортклуба.

The spring flood over Ishim airfield. Russia, Siberia #An2 under water

Публикация от Eugene Mosquito (@sukhoi26yak52_florida)

Судя по кадрам, под водой оказались не менее пяти воздушных судов — бипланы Ан-2, PZL-104 "Вильга" и другие. Не исключено, что как минимум один из бортов был технически готов к вылету.

Дело в том, что администрация Ишима в начале года обращалась к авиаторам с просьбой обеспечить летную годность самолета Ан-2, который планировали использовать во время работ по ликвидации последствий возможного паводка, пишет nashgorod.ru.

The spring flood over Ishim airfield. Russia, Siberia #vilga35

Публикация от Eugene Mosquito (@sukhoi26yak52_florida)

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