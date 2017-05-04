Фотофакты. В старейшем барнаульском парке рубят деревья

В старейшем барнаульском парке Центрального района ведут санитарную вырубку больших деревьев. На территории трудится "Горзеленхоз", сообщает корреспондент altapress.ru. Сам парк 4 мая закрыт для посетителей.
Ранее мэрия сообщала, что парк готовят к наступающему сезону отдыха. Здесь провели необходимые работы по благоустройству территории, косметическому ремонту фонтана, обработке от клещей. Аттракционы проверили на безопасность и подготовили к эксплуатации. Стоимость билетов осталась на уровне прошлого года. Летом здесь запланировано более 60 мероприятий.
Этим летом барнаульцы увидят новое ограждение парка, который в прошлом году отметил 130-летие. Уже готовы элементы художественного литья. Парк в историческом центре города облагородят в рамках проекта развития туркластера "Барнаул — горнозаводской город".
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